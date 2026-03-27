Crash mitten in Freiburg: Wie kam es zum Zusammenstoß von Straßenbahn und Lastwagen?

Freiburg (dpa/lsw) - Eine Straßenbahn und ein Lastwagen sind in der Freiburger Innenstadt zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei endete der Unfall glimpflich.

Demnach streiften sich die beiden Fahrzeuge am Donnerstag im Begegnungsverkehr. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist bislang unklar. Verletzt wurde niemand, weder der 58 Jahre alte Lastwagenfahrer, noch der 47 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn und seine Passagiere. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz der Polizei beendet, wie ein Sprecher mitteilte. Der entstandene Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.