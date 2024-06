Hockenheim (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall nach einem riskanten Überholmanöver schwer verletzt worden. Der 23-Jährige überholte laut Angaben der Polizei am Donnerstagabend nahe Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis eine Fahrzeugkolonne mit drei Autos mit überhöhter Geschwindigkeit. Das erste Auto der Kolonne scherte in diesem Moment ordnungsgemäß aus, um einen Rennradfahrer am Fahrbahnrand zu überholen. Der Motorradfahrer prallte von hinten auf den Wagen und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

PM Polizei