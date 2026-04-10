Ein Lastwagenfahrer erfasst im Ortenaukreis zwei Menschen mit seinem Fahrzeug und flüchtet - beide sterben. Wie geht es nun weiter?

Lahr (dpa/lsw) - Nach einem Unfall mit zwei Toten bei Lahr (Ortenaukreis) soll der mutmaßliche Unfallverursacher noch am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dem 56 Jahre alten Lastwagenfahrer werden nach Angaben der Polizei fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen.

Der Mann soll am Donnerstag mit seinem Fahrzeug eine 38-jährige Frau und einen 37 Jahre alten Mann erfasst haben - beide Fußgänger starben noch an der Unfallstelle.

Nach dem Unfall soll der 56-Jährige in Richtung Autobahn weitergefahren sein. Rund eine Stunde später konnte die Polizei ihn ausfindig machen und festnehmen.

Mehrere Zeugen gaben nach Angaben der Ermittler an, dass die Ampel für den Lastwagenfahrer rot war. Die Polizei ermittelt nun unter anderem zur Frage, ob es eine medizinische Ursache für den Unfall gab und warum der Lastwagenfahrer nach dem Zusammenstoß mit dem Auto und den Fußgängern nicht angehalten hat. Hinweise, dass der Mann Alkohol oder Drogen konsumiert hatte, gebe es nicht.

Lastwagen fuhr zuerst auf Auto auf

Der Verdächtige soll an einer Einmündung von der Bundesstraße 415 zur Bundesstraße 3 mit seinem Lastwagen zunächst auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein. Das Auto prallte daraufhin gegen einen der Ampelmasten. Der Lastwagenfahrer fuhr aber weiter und erfasste direkt danach die beiden Fußgänger. Alle Zeugen hätten gesehen, dass die Fußgänger mitten auf der Straße waren, während die Ampel für den Lkw rot war, so die Polizei.

Für die 38-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Der 37-jährige Mann starb trotz Wiederbelebungsversuchen ebenfalls noch an der Unfallstelle. Die beiden Menschen in dem Auto wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Hubschrauber im Einsatz

Bei der Suche nach dem Lasterfahrer war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Es gab mehrere Zeugen für den Unfall - unter anderem einen E-Scooter-Fahrer, der sich am späten Abend bei der Polizei meldete, und die Eltern eines Jungen, der ebenfalls auf dem Fußgängerüberweg war.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Gutachten zur Unfallrekonstruktion in Auftrag gegeben. Die B415 blieb bis in den späten Abend gesperrt, wurde dann aber wieder freigegeben.