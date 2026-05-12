Baden-Württemberg Unfall mit zwei Lastwagen - Behinderungen auf A5

Polizei - Symbolbild
Auf der A5 hat es einen Auffahrunfall mit zwei Lastwagen gegeben. (Symbolbild)

Autofahrer müssen auf der Autobahn 5 im Rheintal mit Verzögerungen rechnen. Die Fahrbahn bei Baden-Baden muss gereinigt werden.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Wegen eines Auffahrunfalls zwischen zwei Lastwagen ist es auf der Autobahn 5 in Richtung Basel zu Beeinträchtigungen gekommen. Die A5 war zunächst voll gesperrt, dann wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Wie genau der Unfall kurz nach der Rastanlage Baden-Baden ablief, war vorerst unklar. Verletzt wurde nach ihren Kenntnissen niemand, aber die Lastwagen mussten geborgen werden. Zudem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Reinigungsarbeiten waren am späten Vormittag noch im Gange.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Baden-Baden Basel Alle Themen
x