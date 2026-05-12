Autofahrer müssen auf der Autobahn 5 im Rheintal mit Verzögerungen rechnen. Die Fahrbahn bei Baden-Baden muss gereinigt werden.

Baden-Baden (dpa/lsw) - Wegen eines Auffahrunfalls zwischen zwei Lastwagen ist es auf der Autobahn 5 in Richtung Basel zu Beeinträchtigungen gekommen. Die A5 war zunächst voll gesperrt, dann wurde ein Fahrstreifen wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Wie genau der Unfall kurz nach der Rastanlage Baden-Baden ablief, war vorerst unklar. Verletzt wurde nach ihren Kenntnissen niemand, aber die Lastwagen mussten geborgen werden. Zudem waren Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Reinigungsarbeiten waren am späten Vormittag noch im Gange.