Weingarten (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen sind auf der B30 zwischen Weingarten und Enzisreute (Landkreis Ravensburg) drei Menschen verletzt worden. Auch ein Lkw war in den Unfall verwickelt. Wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte, ist noch unklar, wie schwer die Verletzungen sind. Die B30, die an dieser Stelle zweispurig ist, musste in Fahrtrichtung Ulm gesperrt werden. Zum genauen Unfallhergang gab es am Abend noch keine Erkenntnisse.