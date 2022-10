Ein 89-Jähriger bringt einem 79 Jahre alten Mann Brennholz. Beim Rangieren mit Traktor und Anhänger kommt es zu einem tragischen Unfall.

Mudau (dpa/lsw) - Ein 79 Jahre alter Mann ist in Mudau im Odenwald zwischen einem Traktoranhänger und seinem Wohnhaus eingeklemmt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Ein 89-jähriger Mann wollte am Samstagmorgen mit seinem Trecker Brennholz bringen und es neben dem Wohnhaus im Ortsteil Langenelz abladen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Beim Rangieren geriet der Eigentümer des Hauses zwischen Anhänger und Hauswand. Eilig herbeigerufene Rettungskräfte versuchten dem Schwerverletzten noch zu helfen, doch er starb noch am Unfallort. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, wird noch ermittelt.