Ein Auto stößt auf einer Straße in Stuttgart mit einer Stadtbahn zusammen. Ein Mann wird eingeklemmt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Stuttgart ist ein Fahrer in seinem Auto eingeklemmt worden. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen und konnte nach einiger Zeit aus dem Auto befreit werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Sein Wagen sei stark beschädigt worden. Die Stadtbahn wurde geräumt und am Mittag zurück ins Depot gefahren.

Wie es genau zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Den ersten Erkenntnissen nach war die Straßenbahn Richtung Vaihingen unterwegs. Der Unfall sei laut Polizeisprecher an einer Gleisüberquerung für Autos passiert.

Wegen des Unfalls fuhr die Linie U14 nicht mehr zwischen den Haltestellen Heslach Vogelrain und Engelboldstraße. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG richtete einen Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen ein. Fahrgäste wurden gebeten, auch auf andere U-Bahnlinien und die S-Bahn auszuweichen.