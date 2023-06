Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 33-jährige Frau ist am Montagmorgen in Stuttgart mit ihrem Fahrrad von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Strecke war nach Polizeiangaben für eine Stunde gesperrt. Die Stadtbahn wurde evakuiert. Mehrere Hundert Fahrgäste mussten den Angaben zufolge aussteigen und wurden von Einsatzkräften betreut. Verletzte gab es in der Bahn nach ersten Erkenntnissen nicht. Um 10.00 Uhr wurde der Schienenverkehr wieder freigegeben.