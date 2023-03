Beim Zusammenstoß mit einem Polizeiwagen in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der Bundesstraße 3, wie ein Polizeisprecher erklärte. Wie es genau zu dem Unfall kam, war noch nicht bekannt.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen. Die Polizisten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war am Nachmittag weiträumig gesperrt.

PM Polizei