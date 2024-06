Mehrere Wochen nach einem Unfall bei Warthausen (Landkreis Biberach) ist ein 72-Jähriger gestorben. Er erlag am Freitag in einem Krankenhaus den Folgen des Unfalls, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Ulm von Montag.

Warthausen (dpa/lsw) - Ende Mai war der Mann mit seinem Leichtkraftrad auf einem Radweg neben einer Kreisstraße unterwegs. Er sei rechts von dem Weg abgekommen, in einen Graben gefahren und seitlich gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei damals mit. Rettungskräfte hatten ihn zunächst mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, war nach Angaben eines Sprechers weiter unklar.

