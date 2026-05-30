Eine Fahrschülerin möchte während einer Fahrstunde abbiegen. Doch dabei soll sie die Pedale vertauscht haben. Das hat schlimme Folgen für einen eigentlich unbeteiligten Radfahrer.

Magstadt (dpa/lsw) - Eine Fahrschülerin soll in Magstadt (Landkreis Böblingen) einen Unfall verursacht haben, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Die 34-Jährige habe mutmaßlich beim Abbiegen Gas und Bremse verwechselt, teilte die Polizei mit. Das Fahrschulauto kam daraufhin von der Fahrbahn ab, fuhr auf einen Gehweg und prallte gegen eine Gebäudefassade sowie eine Mülltonne. Anschließend erfasste der Wagen einen 43 Jahre alten Radfahrer.

Der Mann wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige und ihr Fahrlehrer blieben laut Polizei unverletzt. Das Auto kam nach rund 15 Metern an einem Laternenmast zum Stehen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit, der Sachschaden wird auf mehr als 50.000 Euro geschätzt.