Die Polizei sucht einen Autofahrer, der im Kreis Ludwigsburg einen Unfall mit drei Leichtverletzten verursacht haben soll. Der Unbekannte hat am Freitag auf einer Straße unweit des Ludwigsburger Stadtteils Hoheneck die Vorfahrt eines 25 Jahre alten Autofahrers missachtet, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Der 25-Jährige habe deshalb ausweichen müssen und sei so mit dem entgegenkommenden Wagen eines 46-Jährigen zusammengestoßen, der wiederum an ein weiteres Auto geprallt sein soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr daraufhin weg. Der 25-Jährige und der 46-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dritten Autos musste nicht stationär behandelt werden.

Pressemitteilung der Polizei