Rettungshubschrauber, Vollsperrung und mehrere Verletzte: Ein Autofahrer verliert auf der Bundesstraße 31 die Kontrolle. Was bisher bekannt ist.

Überlingen (dpa/lsw) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 bei Überlingen (Bodenseekreis) sind vier Menschen leicht und ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren drei Autos in den Unfall verwickelt. Die Polizei war zunächst von vier beteiligten Fahrzeugen ausgegangen.

Demnach geriet ein 40-Jähriger mit seinem Auto am Samstagmorgen in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß sein Wagen dort zunächst mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und prallte anschließend in ein zweites Fahrzeug.

Die drei Insassen des ersten Autos im Alter von 56, 54 und 84 Jahren sowie der 73 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung flog ihn ein Rettungshubschrauber zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in eine Klinik.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B31 in beide Richtungen zeitweise vollständig gesperrt werden.