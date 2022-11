Ehningen (dpa/lsw) - Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist in der Region Stuttgart in den Gegenverkehr geraten und lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Mittwochnachmittag kurz hinter der Ortschaft Mauren in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache von seiner Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Er streifte dort einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte dann frontal mit dem dahinter fahrenden Kleintransporter. Der 16-Jährige wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters wurde ebenfalls ärztlich untersucht. Die Kreistraße wurde rund um den Unfallort für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

