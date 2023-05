Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fuhr der 63 Jahre alte Mann am Mittwochabend durch einen Kreisverkehr - ein 66 Jahre alter Autofahrer übersah ihn beim Einfahren und touchierte das Motorrad. Der 63-Jährige stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Pm der Polizei