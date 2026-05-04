Mehr Geduld brauchen Pendler auf der A5. Der Weg zur Arbeit könnte wegen eines Unfalls länger dauern. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Weinheim (dpa/lsw) - Ein Auto hat beim Überholen auf der A5 einen Lastwagen gestreift und dadurch einen mehrere Kilometer langen Stau im Berufsverkehr verursacht. Laut dem Staumelder des ADAC staute es sich am Vormittag etwa fünf Kilometer hinter der Unfallstelle bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Fahrbahn in Richtung Süden sei für kurze Zeit voll gesperrt worden, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Mittlerweile werde der Verkehr auf einer Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Stau löse sich nun langsam auf.

Nach der Kollision mit dem Lastwagen sei das Auto mit einem weiteren Wagen zusammengestoßen, berichtete eine Polizeisprecherin. Schwerer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Abschleppdienste seien auf dem Weg, um die Unfallstelle zu räumen.