Der 19-Jährige versucht, einem Auto auszuweichen, touchiert es und prallt gegen eine Treppe. Er erliegt im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Leutkirch (dpa/lby) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist in Leutkirch im Allgäu bei einem Überholvorgang tödlich verunglückt. Er sei nach derzeitigem Erkenntnisstand am Samstagabend auf der Wangener Straße stadtauswärts unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Kurz vor einer Kreuzung habe er auf der Linksabbiegespur einen Pkw überholt. Im gleichen Moment begann ein 21-jähriger Autofahrer, die Kreuzung zu queren, und übersah dabei das herannahende Motorrad.

Der 19-Jährige habe versucht, mit seinem Motorrad dem Wagen auszuweichen, diesen aber touchiert. Der junge Mann wurde über die Motorhaube abgeworfen und prallte dann gegen eine Hauseingangstreppe. Durch den Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb. Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.