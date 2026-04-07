Fünf junge Frauen sind in einem Auto unterwegs. Es überschlägt sich, alle Frauen werden schwer verletzt - einige lebensgefährlich. Jetzt ermittelt die Polizei, weil die Fahrerin getrunken hat.

Nagold (dpa/lsw) - Nach dem Autounfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Frauen bei Nagold (Kreis Calw) hat die Polizei ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen die betrunkene Fahrerin eingeleitet. Das teilte eine Polizeisprecherin mit. Zum Gesundheitszustand der beiden lebensgefährlich verletzten Mitfahrerinnen lägen keine neuen Auskünfte vor, hieß es.

Das Auto war am Ostersonntag am frühen Morgen auf der Bundesstraße 28 in einer Kurve von der Straße abgekommen, hatte sich mehrmals überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Die 19-jährige Fahrerin hatte laut Test 1,2 Promille Alkohol im Atem und war wohl zu schnell gefahren. Alle fünf Insassinnen des Fahrzeugs wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Sie sind zwischen 18 und 20 Jahre alt.