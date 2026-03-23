Bei Kirchberg an der Iller prallt ein Autofahrer gegen einen Baum und stirbt. Jetzt weiß die Polizei, um wen es sich bei dem Verunglückten handelt.

Kirchberg an der Iller (dpa/lsw) - Nach dem tödlichen Verkehrsunfall bei Kirchberg an der Iller (Kreis Biberach) hat die Polizei die Identität des Verunglückten geklärt. Bei dem Fahrer handele es sich um den 63 Jahre alten Halter des Fahrzeugs aus dem Kreis Biberach, teilte die Polizei mit. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden.

Der Mann war am Donnerstag mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle gestorben. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer gab es zunächst nicht.