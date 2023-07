Wendlingen (dpa/lsw) - Zwei Jugendliche sind im Landkreis Esslingen auf einem Roller vor der Polizei geflüchtet - und haben sich dann bei einem Unfall schwer verletzt. Die beiden hätten sich am Montag einer Polizeikontrolle in Wendlingen entzogen und seien auf dem Roller davongefahren, teilte die Polizei am Abend mit. Dabei ignorierten sie den Angaben zufolge die Vorfahrt eines Autos und prallten mit diesem schließlich zusammen. Weitere Informationen gab die Polizei zunächst nicht bekannt.