Ein Autofahrer setzt zum Überholen an. Doch dann schert ein weiteres Fahrzeug aus - mit schlimmen Folgen.

Rottweil (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem missglückten Überholmanöver in Rottweil schwer verletzt worden. Ein 27 Jahre alter Autofahrer habe auf einer Landstraße am Samstag ein anderes Auto überholen wollen, wie die Polizei mitteilte. Als der Wagen sich neben dem Fahrzeug eines 18-Jährigen befand, setzte der junge Mann ebenfalls zum Überholen an und es kam zur Kollision. Der junge Autofahrer habe den Wagen neben ihm übersehen, teilte die Polizei mit.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Wagen des 27-Jährigen von der Straße ab und überschlug sich. Sowohl der Fahrer als auch seine 25 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Sanitäter brachten die beiden in eine Klinik. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Da die Rettungskräfte zuvor von einem eingeklemmten Menschen ausgegangen waren, seien auch zahlreiche Feuerwehrleute und ein Rettungshubschrauber zu der Unfallstelle gekommen.