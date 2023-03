Sinsheim (dpa/lsw) - Wegen eines Unfalls ist die L550 in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) am Freitagabend gesperrt worden. Derzeit seien Rettungsdienst und Polizei im Einsatz, teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit. Es gebe mindestens eine verletzte Person. Über den Hergang des Unfalls in Fahrtrichtung Weiler und die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren.