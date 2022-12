Wegen eines Lkw-Unfalls ist die Autobahn 81 in Höhe Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) rund dreieinhalb Stunden gesperrt gewesen. Zwei Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 45-Jähriger mit seinem Lkw auf einen haltenden Sattelzug eines 60-Jährigen an einem Stauende aufgefahren. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Lkw aufgeschoben.

Neuenstadt am Kocher (dpa/lsw) - Die Fahrer der beiden hinteren Wagen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 52-jährige Fahrer des vorderen Lkw blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen. Teilweise habe sich ein Rückstau von bis zu acht Kilometern gebildet, sagte ein Polizeisprecher.

PM Polizei