Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A6 ist die Strecke Richtung Mannheim voll gesperrt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Nach einem Unfall auf der A6 bei Sankt Leon-Rot ( Rhein-Neckar-Kreis) ist die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf am Morgen waren mehrere Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

Es sei mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung zu rechnen. Angaben zu möglichen Verletzten, zum Unfallhergang und zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst nicht. Ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz.