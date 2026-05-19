Nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen war die A6 in Richtung Mannheim voll gesperrt. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Nach den Aufräumarbeiten sind nun erste Details bekannt.

Sankt Leon-Rot (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der A6 bei Sankt Leon-Rot ( Rhein-Neckar-Kreis) ist eine Taxifahrerin schwer verletzt worden. Bei dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf am Morgen waren drei Autos beteiligt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 38 Jahre alte Taxifahrerin mit ihrem Wagen auf das Auto einer 28-Jährigen auf, die verkehrsbedingt bremsen musste. Das Auto der 28-Jährigen wurde laut Polizei gegen einen dritten Wagen, gefahren von einem 28-Jährigen, geschleudert. Dessen Auto sei nach dem Zusammenprall zur Seite gekippt, der Wagen der 28-Jährigen sei auf den Beschleunigungsstreifen eines Parkplatzes geschleudert worden.

Die Taxifahrerin sei bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Den Angaben nach wurde sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die 22 Jahre alte Insassin des Taxis blieb demnach unverletzt. Die beiden anderen Beteiligten zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu und kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Bis zu 16 Kilometer Stau

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Mannheim für knapp vier Stunden voll gesperrt. Am Vormittag habe es zwischenzeitlich einen 16 Kilometer langen Stau gegeben, sagte die Sprecherin. Der Verkehr wurde demnach über einen Parkplatz an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Hergang laufen.