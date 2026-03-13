Ein missglückter Spurwechsel auf der A6 bei Dielheim führte zu mehreren Kollisionen und einem schweren Unfall. Nach langer Vollsperrung rollt der Verkehr wieder.

Dielheim (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger ist beim Spurwechsel auf der Autobahn 6 bei Dielheim ( Rhein-Neckar-Kreis) mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich daraufhin überschlagen. Er wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwischenzeitlich hatte es wegen der Vollsperrung auf der Fahrtrichtung Mannheim einen Stau von 13 Kilometern bis nach Sinsheim gegeben. Am Nachmittag wurden zwei Fahrspuren geöffnet. Der Verkehr rollte langsam wieder an, so der Sprecher.

Der Autofahrer wollte zum Überholen auf den linken Fahrstreifen wechseln und krachte dort mit dem Auto eines 73-Jährigen zusammen. Dabei verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß nach links in eine Betonschutzwand und überschlug sich.

Zwei weitere Autofahrer in Klinik

Das Auto des 73-Jährigen kam nach rechts ab und kollidierte dort wiederum mit dem Fahrzeug eines 65-Jährigen. Dieser krachte daraufhin ebenfalls in Betonschutzwand und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Schließlich kollidierte eine 28-Jährige mit dem Auto des 65-Jährigen. Weitere Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Der 65-jährige Fahrer und die 28-Jährige wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 73-Jährige blieb unverletzt.