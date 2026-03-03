Nach dem Unfall an einer Waschanlage in Heilbronn ist das kleine Mädchen außer Lebensgefahr. Die Polizei untersucht weiter, wie es dazu kommen konnte.

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Unfall an einer Autowaschanlage in Heilbronn schwebt ein dreijähriges Mädchen nicht mehr in Lebensgefahr. Das Kind liege aber nach wie vor schwer verletzt im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher.

Das Mädchen war nach den Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag mit seinen Eltern an der Waschanlage, als ein 34-Jähriger den Ort mit seinem Auto verlassen wollte und die Dreijährige anfuhr. Wie genau es zu dem Unfall kam und wo sich die Familie aufhielt, ist weiter unklar. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.