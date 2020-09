Nach einem Unfall weggefahren ist laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 10 und 15 Uhr in Deidesheim in der Bahnhofstraße. Vermutlich beim Ausparken war er an der Stoßstange eines grauen Mercedes GLA hängengeblieben. Um den Schaden, etwa 500 Euro, habe er sich nicht gekümmert und die Unfallstelle verlassen, so die Beamten. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Haßloch Telefon 06324/9330, E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.