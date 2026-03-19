Deniz Undav trifft regelmäßig für den VfB Stuttgart – und bleibt trotz Spekulationen um eine DFB-Rückkehr gelassen. Was Trainer Hoeneß zum Hype um seinen Stürmer sagt.

Porto (dpa) - Der mediale Hype um Deniz Undav und die Spekulationen über dessen mögliche Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft beschäftigen auch seinen Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart. «Ich nehme das so wahr, dass Deniz - und das ist ja auch das Wichtigste - gute Spiele zeigt, sehr wichtige Tore für uns schießt und das über einen längeren Zeitraum. Es ist jetzt kein kurzzeitiges Aufflackern», sagte Hoeneß vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League beim FC Porto am Donnerstag (21.00 Uhr/ RTL).

Wenige Stunden vor der Begegnung, in der die Schwaben fürs Weiterkommen mit zwei Toren Differenz gewinnen müssen, wird Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Länderspiele Ende März in der Schweiz und gegen Ghana bekanntgeben. Der formstarke Undav gehörte letztmals im Juni 2025 zum DFB-Aufgebot, auch weil er zwischenzeitlich verletzt war.

Der Stürmer selbst, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 21 Treffer erzielt hat, geht mit den Schlagzeilen über seine Person gelassen um. «Ich finde, das gehört zusammen: Solange mein Name fällt und die Leute über mich reden, wenn es um die Nationalmannschaft geht, dann ist das auch gut für den VfB», sagte er. «Im Endeffekt kann ich aber nur über die Leistung beim VfB auf mich aufmerksam machen.»

Bericht: Stiller offenbar nicht im DFB-Kader

Angelo Stiller, der ebenfalls noch auf die WM-Teilnahme hofft, soll laut «Bild» nicht im aktuellen Aufgebot dabei sein. Auf der Position des Stuttgarter Mittelfeldmotors ist die Konkurrenz beim DFB groß. Nagelsmann stehen unter anderem Leon Goretzka und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern sowie Felix Nmecha von Borussia Dortmund zur Verfügung.