Baden-Württemberg Unbekannter wirft Brandsatz in Geschäft

Feuerwehreinsatz
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen (Symbolbild)

Ein Unbekannter wirft einen Brandsatz in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Eningen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat in einem Geschäft in Eningen (Kreis Reutlingen) eine Scheibe eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Eine Familie aus der oberen Wohnung wurde in Sicherheit gebracht. Vier Bewohner durften nach ärztlicher Untersuchung zurück in ihre Wohnung, zwei kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Nun ermittelt die Polizei zum Vorfall am frühen Morgen wegen schwerer Brandstiftung und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x