Ein Unbekannter wirft einen Brandsatz in ein Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Eningen (dpa/lsw) - Ein unbekannter Täter hat in einem Geschäft in Eningen (Kreis Reutlingen) eine Scheibe eingeschlagen und einen Brandsatz hineingeworfen. Ein Zeuge hatte das Feuer in den Wohn- und Geschäftsgebäude bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Eine Familie aus der oberen Wohnung wurde in Sicherheit gebracht. Vier Bewohner durften nach ärztlicher Untersuchung zurück in ihre Wohnung, zwei kamen ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 50 000 Euro. Nun ermittelt die Polizei zum Vorfall am frühen Morgen wegen schwerer Brandstiftung und bittet etwaige Zeugen um Hinweise.