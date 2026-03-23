Baden-Württemberg Unbekannter Toter in Fluss gefunden
Balingen (dpa/lsw) - In einem Wasserlauf in Balingen (Landkreis Zollernalbkreis) ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Nach Polizeiangaben deutet bislang nichts auf ein Verbrechen hin. Die Kriminalpolizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher. Es sei noch unklar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Die Leiche war laut Polizei in der Eyach, einem Nebenfluss des Neckars, entdeckt worden. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» über den Fund berichtet.