Gelegenheit macht Diebe - und Appetit wohl auch. In Ravensburg hat sich ein Unbekannter am Abendessen anderer bedient.

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein mutmaßlich hungriger Dieb hat in Ravensburg zugeschlagen: Er stahl Pizzen und andere frisch zubereitete Speisen aus dem Kofferraum eines Pizzalieferanten. Der Lieferant hatte seinen Wagen am Montagabend abgestellt und klingelte gerade an einer Haustür, als der Täter zugriff, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Dieb entkam unerkannt. Insgesamt machte er eine Beute im Wert von knapp 40 Euro.