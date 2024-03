Ravensburg (dpa/lsw) - Ein unbekannter Angreifer soll einen 21-Jährigen vor einem Imbiss in Ravensburg mit Stichen schwer verletzt haben. Der Täter habe sich dem 21-jährigen Mann von hinten genähert, ihn bedroht und mit einem scharfkantigen Gegenstand auf ihn eingestochen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Schwerverletzte wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach dem Angriff am Samstagabend flüchtete der Täter, wie es weiter hieß. Eine sofortige Fahndung verlief demnach erfolglos. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Pressemitteilung