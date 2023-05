Ein mutmaßlicher Wurf mit einer Zange hat das Fenster eines Linienbusses in Ludwigsburg zerstört. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der 52 Jahre alte Fahrer den Bus am Mittwoch angehalten und die Gäste aus Sicherheitsgründen aussteigen lassen, nachdem er einen lauten Knall aus dem Fahrgastraum vernommen hatte. Dort habe er eine stark beschädigte Scheibe vorgefunden.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Nachdem die Fahrgäste den Bus verlassen hätten, sei die Scheibe vollständig zersprungen. Der Schaden wurde auf 3000 Euro geschätzt. Die Zange fand man später auf dem Gehweg. Ob es wirklich die Zange war, die geworfen wurde, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

PM Polizei