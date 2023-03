Dogern (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat möglicherweise Steine von einer Brücke in Dogern (Kreis Waldshut) auf eine Bundesstraße geworfen. Ein Autofahrer und eine Autofahrerin hatten am Montag Knallgeräusche gehört und nach der Durchfahrt unter der Brücke neue Schäden an ihren Wägen bemerkt, wie die Polizei tags darauf mitteilte. Der Autofahrer hatte einen Mensch auf der Brücke gesehen. Alarmierte Streifenbeamte trafen niemanden mehr an. Polizeierkenntnissen zufolge könnten Steine die Schäden an den Autos verursacht haben. Auf der Fahrbahn hatte die Polizei zunächst keine möglichen Wurfgegenstände gefunden.

Pressemitteilung