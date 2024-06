Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Unbekannter soll ein Mädchen in Stuttgart in ein Gebüsch gezogen und sexuell bedrängt haben. Polizeiangaben zufolge war die Achtjährige am Montagmittag mit einer Freundin unterwegs, als der Täter sie in das Gebüsch zog. Als die Freundin Hilfe holte, flüchtete er, wie es in der Mitteilung von Dienstag hieß.

