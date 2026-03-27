Baden-Württemberg Unbekannter schlägt Mädchen mit Regenschirm ins Gesicht

Blaulicht
Die Polizei sucht nach einem Mann, der ein Kind geschlagen haben soll. (Symbolbild)

In Radolfzell wird ein vierjähriges Mädchen vor einer Kinderkrippe von einem Unbekannten mit einem Regenschirm geschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Radolfzell (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat in Radolfzell (Kreis Konstanz) ein vierjähriges Mädchen mit einem Regenschirm ins Gesicht geschlagen. Der Mann, der zwischen 60 und 70 Jahre alt beschrieben wurde, sei an einer Kinderkrippe vorbeigelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Mädchen habe vor dem Gebäude gewartet, es sei leicht verletzt worden. Eine Passantin habe die Tat am Donnerstag beobachtet und den Mann zur Rede stellen wollen, doch dieser flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

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