Ein Mann hat in Stuttgart am Mittwoch aus einem Auto heraus einen Schuss in Richtung mehrerer Menschen abgefeuert, die sich vor einem Geschäft aufgehalten haben. Verletzt wurde niemand. Das Projektil entdeckten die Beamten nach Auskunft vom Freitag in der Glasscheibe einer Eingangstür zu einem Lokal und sicherten es. In dem Fahrzeug saßen zwei Menschen. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stuttgart (dpa/lsw) - PM