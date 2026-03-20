Baden-Württemberg Unbekannter schießt 23-Jährigem Reizgas ins Gesicht

Blaulicht
Der Täter soll sein Opfer zunächst mit dem Vornamen angesprochen haben. (Symbolbild)

Mit einer Schreckschusswaffe schießt ein Unbekannter einem jungen Mann ins Gesicht. Das Opfer kommt verletzt ins Krankenhaus. Was die Polizei bisher weiß.

Öhringen (dpa/lsw) - Ein 23-Jähriger ist in Öhringen (Hohenlohekreis) mit einer Schreckschusswaffe attackiert und verletzt worden. In der Schreckschusswaffe befanden sich nach bisherigen Erkenntnissen Reizgaspatronen, wie ein Polizeisprecher sagte. Der junge Mann war am Morgen auf dem Weg zu einer Bushaltestelle. Als er von hinten angesprochen wurde und sich umdrehte, habe ihm der Täter aus naher Distanz ins Gesicht geschossen. Das Opfer wurde am Auge verletzt und in eine Klinik gebracht. Wie schwer die Verletzung ist, blieb vorerst unklar.

Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe. Der Täter wurde als 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet beschrieben, er soll zudem eine schwarze Mütze getragen haben. Die Hintergründe der Tat waren vorerst nicht bekannt. Nach Angaben der Polizei wird aber derzeit davon ausgegangen, dass der Täter das Opfer kannte. Er sprach den 23-Jährigen mit seinem Vornamen an.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x