Ein unbekannter Täter hat in einer Kirche in Stockach (Landkreis Konstanz) den Fuß einer an einem Kreuz hängenden, etwa zwei Meter großen Christus-Figur aus Holz abgesägt. Außerdem kokelte der Mann am Dienstagnachmittag das Altarbuch und eine Altarbibel in der evangelischen Kirche an und stahl mehrere Nummernschilder der Liedanzeigetafel. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Stockach (dpa/lsw) - Demnach flüchtete der Täter, als der Messner die Kirche betrat. Insgesamt entstand ein Schaden von schätzungsweise rund 20.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

