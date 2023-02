Gechingen (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat mindestens sieben Autos in Gechingen (Landkreis Calw) aufgebrochen. Dabei schlug der Täter in der Nacht zum Freitag die Scheiben der Wagen ein, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Alle Autos waren im südlichen Ortsteil von Gechingen geparkt. Sie standen allerdings in verschiedenen Straßen. Nach vorläufigem Kenntnisstand wurde aus mindestens vier Autos Diebesgut im dreistelligen Bereich entwendet. Gestohlen wurde hauptsächlich Bargeld. Der Schaden an den Fahrzeugen war noch unklar.

PM Polizei