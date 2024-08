Ein Unbekannter wirft die Fenster einer Aussegnungshalle eines Friedhofs in Reichenau mit Steinen ein. Was er dort hinterlässt, gibt Rätsel auf.

Reichenau (dpa/lsw) - Ein Unbekannter ist in Reichenau (Kreis Konstanz) in die Aussegnungshalle eines Friedhofs eingebrochen. Dort habe er zwei Kerzen am Altar angezündet und ein unleserliches Schriftstück hinterlassen, sagte eine Polizeisprecherin. Auf das Schriftstück seien diverse Symbole gekritzelt worden. Was die Symbole bedeuten, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Hineingekommen war der Täter durch Einwerfen der Fensterscheiben mit Steinen. An den Scheiben sei ein geschätzter Schaden von mehreren Hundert Euro entstanden. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise zur Tat, die zwischen Dienstag und Mittwoch passiert sein soll.