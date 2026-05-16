Ein Auto überholt ein Cabrio - dann wird ein Ei in das Cabrio geworfen und eine 18-Jährige am Kopf getroffen. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

Ulm (dpa) - Ein Unbekannter hat beim Überholen eines Cabrios mit großer Wucht eine darin sitzende 18-Jährige mit einem rohen Ei beworfen. Die Frau, die bei der nächtlichen Fahrt in Ulm bei offenem Verdeck auf der Rückbank des Cabrios saß, wurde leicht am Kopf verletzt, wie die Polizei berichtete. Eine Fahndung nach dem verdächtigen Fahrzeug, aus dem das Ei geworfen worden war, blieb den Angaben zufolge ohne Ergebnis. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.