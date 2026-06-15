Baden-Württemberg Unbekannte zünden Blitzer an – 80.000 Euro Schaden

Geschwindigkeitskontrolle mit Blitzer
Der Blitzer wurde mit Brandbeschleuniger übergossen. (Symbolbild)

Frühmorgens wird eine Polizeistreife auf einen brennenden Blitzer aufmerksam – der Schaden ist hoch. Wie die noch unbekannten Täter vorgegangen sind.

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Bislang unbekannte Täter haben in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Blitzer in Brand gesetzt. Dabei sei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Radarfalle sei mit einem Brandbeschleuniger übergossen worden, hieß es. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife habe den Brand am frühen Sonntagmorgen bemerkt.

Bei dem Blitzer handelte es sich um eine mobile Radarfalle, die an einer Landstraße am Ortsrand der Stadt aufgestellt war. Ob es sich um eine spontane Aktion oder eine geplante Tat handelte, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x