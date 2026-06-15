Frühmorgens wird eine Polizeistreife auf einen brennenden Blitzer aufmerksam – der Schaden ist hoch. Wie die noch unbekannten Täter vorgegangen sind.

Bad Krozingen (dpa/lsw) - Bislang unbekannte Täter haben in Bad Krozingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) einen Blitzer in Brand gesetzt. Dabei sei ein Schaden von rund 80.000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Radarfalle sei mit einem Brandbeschleuniger übergossen worden, hieß es. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife habe den Brand am frühen Sonntagmorgen bemerkt.

Bei dem Blitzer handelte es sich um eine mobile Radarfalle, die an einer Landstraße am Ortsrand der Stadt aufgestellt war. Ob es sich um eine spontane Aktion oder eine geplante Tat handelte, wird derzeit noch geprüft. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.