Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Reutlingen zu sprengen. Doch der Geldautomat hielt trotz mindestens einer Explosion Stand. Zudem seien nicht alle Sprengsätze am Automat detoniert, sagte ein Polizeisprecher. Geld hätten die Täter somit keines erbeutet. Möglicherweise hatten Zeugen die zwei Unbekannten bei ihrer Tat gestört.

Reutlingen (dpa/lsw) - Bei der Explosion sei niemand verletzt worden. Die Täter seien in einem weißen Auto geflohen. Eine Fahndung nach ihnen blieb auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers zunächst erfolglos.

Die Entschärfung der nicht explodierten Sprengsätze durch die Polizei dauerte bis in den Morgen an. Der Schaden am Automat wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

PM Polizei