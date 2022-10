Mehrfach haben Unbekannte mit Ästen ein Betonrohr in einem Graben in Laupheim (Landkreis Biberach) verstopft, das zur Entwässerung dient. «Dadurch kam es teils zu Überschwemmungen», berichtete die Polizei am Donnerstag. «Auch Schäden können durch ein Verstopfen nicht ausgeschlossen werden.» Die Beamten bitten um Hinweise auf die möglichen Verursacher.

Laupheim (dpa/lsw) - Mitteilung