Stuttgart (dpa/lsw) - Unbekannte haben Reizgas in einem Stuttgarter Wohnhaus versprüht. 17 Bewohner klagten daraufhin über Atemprobleme und riefen den Rettungsdienst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei Menschen mussten ärztlich versorgt werden. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Gas am Donnerstagabend im Treppenhaus versprüht. Die Polizei ging zunächst von Pfefferspray aus. Nachdem das Haus gelüftet wurde, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zunächst suchten die Beamten nach Zeugen.

Pm der Polizei