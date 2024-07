Ein Mann wartet in seinem Auto auf zwei Bekannte. Plötzlich springen zwei Unbekannte aus einem Auto und greifen den Mann an - auch mit einem Messer. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Filderstadt (dpa/lsw) - Zwei Unbekannte haben einen Mann in Filderstadt getreten, geschlagen und mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei heute mitteilte, ereignete sich der Angriff auf den 41-Jährigen bereits am Samstagabend. Der Mann habe im Stadtteil Sielmingen in seinem Auto auf zwei Bekannte gewartet, als ein schwarzes Fahrzeug zwei Männer absetzte und wieder wegfuhr. Die Unbekannten hätten den Mann unvermittelt angegriffen, einer der Männer auch mit einem Messer. Nach der Tat seien sie wieder in das schwarze Auto gestiegen und geflüchtet, so die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Der 41-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und befindet sich inzwischen außer Lebensgefahr. Die Hintergründe der Tat seien noch völlig unklar, teilte die Polizei mit.