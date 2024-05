Sie stellte Kerzen auf die Bänke, verrichtete ihre Notdurft und warf ein Fenster ein: Eine Frau hat sich abends in einer Kirche in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einschließen lassen und dort die Nacht verbracht. Dabei beschädigte die Unbekannte unter anderem das Fenster, aus dem sie in den Morgenstunden floh, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Furtwangen im Schwarzwald (dpa/lsw) - Vermutlich um für den Schaden aufzukommen, ließ die Frau 75 Euro Bargeld in der Kirche zurück. Wie hoch der tatsächliche Sachschaden ist, war laut Polizei zunächst unklar. Weil die Kirche videoüberwacht ist, konnte die Polizei nach dem Vorfall in der Nacht zum Dienstag mit einer Personenbeschreibung nach Zeugen suchen.

PM der Polizei