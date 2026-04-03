Im Landkreis Ludwigsburg wurde illegal eine Flüssigkeit entsorgt, die dann ins Trinkwasser gelangte. Welche Haushalte sind betroffen und wie geht es weiter?

Möglingen (dpa/lsw) - In Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ist das Trinkwasser verunreinigt. Im Wohngebiet «Löscher» sollen Bewohner das Leitungswasser aktuell nicht benutzen, wie Polizei und Gemeinde mitteilten. Womit das Wasser verschmutzt wurde, war zunächst unklar. Die Untersuchung dauere an, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen sind den Angaben nach etwa 3.000 bis 4.000 Anwohnerinnen und Anwohner.

Den Angaben nach wurde am Donnerstagnachmittag eine größere Menge einer bislang unbekannten Flüssigkeit illegal in einem Nebenschacht im Bereich des Wasserturms entsorgt. Durch aufsteigende Dämpfe sei die Substanz in den Wasserbehälter und dadurch ins Netz gelangt, bevor die Verschmutzung entdeckt wurde. Zurzeit gehe man nicht davon aus, dass der Stoff mit der Absicht, das Trinkwasser zu verunreinigen, ausgegossen wurde, teilte die Gemeinde mit. Die Polizei sucht Zeugen, die Beobachtungen am Wasserturm gemacht haben.

Nur bestimmte Straßen betroffen

Da das Trinkwassernetz in Möglingen in verschiedene Zonen geteilt sei, könne genau nachvollzogen werden, in welche Haushalte kontaminiertes Wasser gepumpt wurde. Eine Liste der betroffenen Straßen hat die Gemeinde auf ihrer Website veröffentlicht. Demnach haben Tests bestätigt, dass für Bewohner in anderen Zonen keine Gefahr besteht. Meldungen zu verletzten oder erkrankten Personen gibt es demnach nicht.

Kostenloses Trinkwasser für Betroffene

Die Menschen im betroffenen Wohngebiet sollen das Leitungswasser lediglich für die Toilettenspülung verwenden. Zum Trinken, Waschen, Kochen, Zähneputzen und Duschen sei es nicht geeignet. Auch Abkochen sei nicht ausreichend, um die Verunreinigung zu beseitigen. Für die Dauer der Einschränkungen werde im Bürgerhaus der Gemeinde kostenlos Trinkwasser ausgegeben.